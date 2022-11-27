Денис Шаповалов обыграл Танаси Коккинакиса в первом матче финала Кубка Дэвиса

Сборная Канады повела со счётом 1:0 в матче с Австралией в рамках финала Кубка Дэвиса – 2022.

Первое очко Канаде принёс Денис Шаповалов. Он со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Шаповалов пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коккинакиса пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.

В следующем матче противостояния шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим сразится с 24-м номером рейтинга австралийцем Алексом де Минором.

Напомним, действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная России отстранён от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.