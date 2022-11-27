Денис Шаповалов обыграл Танаси Коккинакиса в первом матче финала Кубка Дэвиса

Сборная Канады повела со счётом 1:0 в матче с Австралией в рамках финала Кубка Дэвиса – 2022.
Первое очко Канаде принёс Денис Шаповалов. Он со счётом 6:2, 6:4 обыграл австралийца Танаси Коккинакиса. Встреча продлилась 1 час 31 минуту. Шаповалов пять раз подал навылет, допустил пять двойных ошибок и реализовал четыре брейк-пойнта из семи. На счету Коккинакиса пять эйсов, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В следующем матче противостояния шестая ракетка мира канадец Феликс Оже-Альяссим сразится с 24-м номером рейтинга австралийцем Алексом де Минором.
Напомним, действующий чемпион Кубка Дэвиса сборная России отстранён от участия в текущем розыгрыше решением Международной федерации тенниса (ITF) из-за ситуации на Украине.
- 27 ноября 2022
-
17:49
-
16:53
-
14:53
-
14:24
-
13:47
-
13:08
-
12:52
-
12:37
-
11:46
-
11:15
-
10:42
-
10:34
-
09:53
-
09:21
-
00:01
- 26 ноября 2022
-
23:17
-
23:04
-
22:21
-
22:07
-
21:15
-
20:36
-
19:25
-
19:07
-
18:45
-
18:40
-
17:28
-
16:38
-
15:59
-
15:47
-
14:56
-
14:39
-
14:37
-
13:46
-
12:44
-
12:26