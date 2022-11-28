Карреньо-Буста — о Надале: Рафа продолжает быть лучшим в каждом моменте

Испанский теннисист Пабло Карреньо-Буста высказался о своём соотечественнике, 22-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» Рафаэле Надале.
«Мы были партнёрами в Кубке Дэвиса, и я многому у него научился. Постоянство и борьба до конца в каждый момент — это очень важно. Вы не можете быть готовы на сто процентов каждый день, потому что это очень сложно, но Рафа продолжает быть лучшим в каждом моменте, и я думаю, что это лучшее, что он сделал», — приводит слова Карреньо-Бусты пресс-служба ATP.
36-летний Рафаэль Надаль пять раз становился обладателем Кубка Дэвиса в составе сборной Испании. За свою карьеру он выиграл 92 трофея уровня ATP. Два раза выигрывал на Australian Open, 14 раз «Ролан Гаррос», дважды Уимблдон и четырежды – Открытый чемпионат США.
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