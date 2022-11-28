Даниил Медведев рассказал, какие эмоции испытывает от отцовства

Российский теннисист Даниил Медведев поделился эмоциями от рождения дочери. 15 октября на свет появилась девочка Алиса.
«Я действительно счастливый человек прямо сейчас, испытываю только хорошие эмоции. Отцовство — потрясающий опыт. Раньше мне многие-многие говорили, что смогу понять это только тогда, когда у меня будет ребёнок. И теперь я понимаю. Так что это очень весело. Я очень рад такому и благодарен своей жене. Могу говорить об этом часами», — приводит слова Медведева пресс-служба выставочного турнира в Саудовской Аравии, где россиянин сыграет в декабре.
Даниил Медведев завершил сезон на седьмом месте в рейтинге. Российский теннисист не смог выйти из группы на Итоговом турнире, где проиграл три встречи из трёх — Новаку Джоковичу, Стефаносу Циципасу и Андрею Рублёву.
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