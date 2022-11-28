Рейтинг ATP на 28 ноября: Сафиуллин прибавил одну строчку, Медведев и Рублёв — в топ-10

ATP опубликовала обновлённую версию рейтинга теннисистов в мужском одиночном разряде. Российские теннисисты Даниил Медведев и Андрей Рублёв сохранили свои позиции. Роман Сафиуллин прибавил одну строчку.



Полный рейтинг доступен на «Чемпионате».



Рейтинг ATP. 28 ноября

1 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 6820.

2 (2). Рафаэль Надаль (Испания) — 6020.

3 (4). Каспер Рууд (Норвегия) — 5820.

4 (3). Стефанос Циципас (Греция) — 5550.

5 (8). Новак Джокович (Сербия) — 4820.

6 (6). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 4195.

7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 4065.

8 (7). Андрей Рублёв (Россия) — 3930.

9 (9). Тейлор Фритц (США) — 3355.

10 (11). Хуберт Хуркач (Польша) — 2905…

20 (20). Карен Хачанов (Россия) — 1990…

59 (59). Аслан Карацев (Россия) — 795...

88 (89). Роман Сафиуллин (Россия) – 606.