Эмма Радукану получила Орден Британской империи за службу теннису от короля Карла III

Победительница Открытого чемпионата США – 2021 британская теннисистка Эмма Радукану получила Орден Британской империи (MBE) за службу теннису.
Торжественная церемония прошла в Виндзорском замке. Награду Радукану вручил сам король Карл III.
Фото: Andrew Matthews — WPA Pool/Getty Images
«Я так горда. Я не осознавала своего влияния, пока не увидела, насколько стали загруженнее корты в теннисном центре. Были большие вложения от Prime Video, федерация тоже получила инвестиции после моей победы на US Open, так что я чувствую, что каким-то образом помогла. Надеюсь, это вдохновит некоторых детей нового поколения», — приводит слова Радукану Daily Mail.
Отметим, что на церемонии Радукану появилась в платье от Dior. Эмма является амбассадором данного модного дома. Общая стоимость её наряда составила $ 12 тыс.
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