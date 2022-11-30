Карацев, Путинцева, Фучович и Джере выступят на командном турнире в Санкт-Петербурге

Опубликован список участников командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря.
На соревнованиях выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан. Коллективы поделены на 2 группы – Северная Венеция и Невские берега.
В список игроков вошли:
Юлия Путинцева (Казахстан);
Анастасия Потапова (Россия);
Камилла Рахимова (Россия);
Виталия Дьяченко (Россия);
Анастасия Гасанова (Россия);
Анна Бондарь (Венгрия);
Аслан Карацев (Россия);
Евгений Донской (Россия);
Ласло Джере (Сербия);
Мартон Фучович (Венгрия);
Педро Мартинес-Портеро (Испания);
Бернабе Сапата-Миральес (Испания).
Играющими капитанами станут Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Донской и Николай Давыденко.
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