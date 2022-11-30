Карацев, Путинцева, Фучович и Джере выступят на командном турнире в Санкт-Петербурге

Опубликован список участников командного турнира «Трофеи Северной Пальмиры», который пройдёт в Санкт-Петербурге с 1 по 4 декабря.

На соревнованиях выступят шесть смешанных команд: в состав каждой войдут игрок АТР, игрок WTA и играющий капитан. Коллективы поделены на 2 группы – Северная Венеция и Невские берега.

В список игроков вошли:

Юлия Путинцева (Казахстан);

Анастасия Потапова (Россия);

Камилла Рахимова (Россия);

Виталия Дьяченко (Россия);

Анастасия Гасанова (Россия);

Анна Бондарь (Венгрия);

Аслан Карацев (Россия);

Евгений Донской (Россия);

Ласло Джере (Сербия);

Мартон Фучович (Венгрия);

Педро Мартинес-Портеро (Испания);

Бернабе Сапата-Миральес (Испания).

Играющими капитанами станут Светлана Кузнецова, Анастасия Мыскина, Виктор Троицки, Янко Типсаревич, Донской и Николай Давыденко.