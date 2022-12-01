Жена Джоковича показала, как Новак проводит отпуск

Елена Джокович, супруга победителя 21 турнира «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала новую запись в социальных сетях.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ

Ранее в титульном матче Итогового турнира серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.

Также в этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — «Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись.