Жена Джоковича показала, как Новак проводит отпуск

Елена Джокович, супруга победителя 21 турнира «Большого шлема» серба Новака Джоковича, опубликовала новую запись в социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ЕЛЕНЫ ДЖОКОВИЧ
Ранее в титульном матче Итогового турнира серб со счётом 7:5, 6:3 обыграл норвежца Каспера Рууда. За пять побед на турнире без поражений Джокович получил рекордные для теннисного тура призовые в $ 4,74 млн и максимально возможные на этом соревновании 1500 рейтинговых очков. На групповом этапе Джокович обыграл Стефаноса Циципаса, Даниила Медведева и Андрея Рублёва.
Также в этом году Новак Джокович стал победителем турнира «Большого шлема» — «Уимблдона. В финале он одолел представителя Австралии Ника Кирьоса, однако очки за этот турнир игрокам в рейтинг не начислялись.
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