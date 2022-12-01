Николас Лапентти — об Алькарасе: через 10 лет посмотрим, как у него дела

Бывшая шестая ракетка мира Николас Лапентти высказался о перспективах испанца Карлоса Алькараса.

«Главный вопрос заключается в том, сможет ли Карлос Алькарас выиграть столько же турниров Большого шлема, сколько эти три парня (Надаль, Федерер, Джокович — прим Чемпионата)? Всё упирается в его здоровье.

Сможет ли он оставаться здоровым в ближайшие 15-18 лет? Мы не знаем. Сможет ли он оставаться сильным умственно в течение следующих 15 лет? Это безумие, но посмотрим. Поговорим о нём через 10 лет и посмотрим, как у него дела», — приводит слова Лапентти Sportskeeda.

19-летний Алькарас в этом сезоне выиграл Открытый чемпионат США и четыре трофея уровня ATP. Отметим, что испанец стал самым молодым игроком в истории ATP (c 1973 года), которому удалось закончить сезон на вершине рейтинга.