Циципас назвал совет Федерера, которому он следует в своей теннисной карьере

Греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями о победителе 20 турниров «Большого шлема», швейцарце Роджере Федерере, который закончил карьеру после Кубка Лэйвера.

«В лучшие годы Роджера он был в некотором роде неудержим. Казалось, что он постоянно совершенствуется. Я помню, много лет назад он сказал: «Если ты не улучшишься и если ты не изменишь свою игру, соперники спустя время поймут и подстроятся под тебя. Этот стиль игры будет уже не так эффективен, как был раньше».

Итак, вы всегда должны думать наперёд, быть прогрессивными, развивать своё мышление. Стараюсь следовать этому. Федереру так хорошо удавалось подобное на протяжении стольких лет", — приводит слова Циципаса пресс-служба турнира в Саудовской Аравии, где ему предстоит сыграть в декабре.