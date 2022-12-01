Рафаэль Надаль: рождение сына — это то, к чему жизнь тебя не готовила
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Испанский теннисист Рафаэль Надаль рассказал, как относится к рождению своего сына. Напомним, у 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» и его жены Марии Перелло 8 октября родился первенец, которого назвали Рафаэль.
«Рождение сына — это что-то совсем новое, это то, к чему жизнь тебя не готовила. Я счастлив, просто наслаждаюсь моментом, а все остальное отходит на второй план.
Всё же, нужно продолжать делать все возможное, чтобы бороться за то, что меня волнует и мотивирует. После рождения сына стоит составить определённый план и иметь все необходимое, чтобы получить возможность развивать свою профессиональную жизнь и карьеру как можно лучше", — сказал Надаль во время турне по Южной Америке.
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