Анжелика Кербер планирует вернуться в теннис в следующем году

34-летняя немецкая теннисистка Анжелика Кербер, завершившая сезон-2022 в августе из-за беременности, объявила о намерении вернуться обратно в большой спорт уже в следующем году.



«Мы видим, как многие мамы могут не только вернуться в большой спорт, но и выиграть крупные турниры. Я надеюсь, что стану одной из таковых и замотивирую других женщин возвращаться к их делу!



Я не знаю, в какое время и к какому турниру я вернусь, потому что не хочу торопиться. Но когда решу вернуться, я хочу сделать это на 100% — снова быть в форме и чувствовать себя хорошо. Это мой план.



Лучший совет, который я получала, — не торопиться и наслаждаться моментом сейчас. И затем, я сама почувствую, когда придет время вернуться. Лучше это сделать на один месяц позже, чем раньше», — приводит слова Кербер официальный сайт WTA.