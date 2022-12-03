Рафаэль Надаль намекнул, что провёл свой последний матч в Мексике

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанец Рафаэль Надаль рассказал, что, возможно, в последний раз сыграл в Мексике. Теннисист провёл матч с норвежцем Каспером Руудом в Мехико в рамках турне по Южной Америке.

«Скорее всего, это последний раз, когда я играю в Мексике, Акапулько-2023 не входит в мой календарь, а до 2024 года ещё очень далеко. Настало время насладиться этим моментом в полной мере и сыграть в невероятной обстановке, с великолепными болельщиками и в стране, где я всегда чувствовал любовь к себе», — приводит слова Надаля Eurosport.

Ранее на Итоговом турнире ATP Каспер Рууд дошёл до финала, где уступил сербу Новаку Джоковичу. Рафаэль Надаль не смог выйти из группы, потерпев поражения от Тейлора Фритца и Феликса Оже-Альяссима, при этом обыграв Рууда.