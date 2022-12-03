Роджер Федерер рассказал о планах после завершения карьеры

20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями о своих планах после завершения карьеры. Теннисист сыграл свой последний матч на Кубке Лэйвера – 2022.

«Я хочу сыграть там, где никогда не был, и поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я также намерен организовать выставочные матчи, но, к сожалению, пока слишком рано.

Колено не в идеальном состоянии, и нужно набраться терпения. Врачи посоветовали соблюдать осторожность и подождать несколько месяцев, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, и это касается не только тенниса, но и других видов спорта, которыми я хотел бы заниматься, но не стоит торопиться», — цитирует Федерера Sportskeeda.