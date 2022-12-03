Роджер Федерер рассказал о планах после завершения карьеры
Поделиться
20-кратный победитель турниров «Большого шлема» швейцарец Роджер Федерер поделился мыслями о своих планах после завершения карьеры. Теннисист сыграл свой последний матч на Кубке Лэйвера – 2022.
«Я хочу сыграть там, где никогда не был, и поблагодарить тех болельщиков, которые поддерживали меня на протяжении всей карьеры. Я также намерен организовать выставочные матчи, но, к сожалению, пока слишком рано.
Колено не в идеальном состоянии, и нужно набраться терпения. Врачи посоветовали соблюдать осторожность и подождать несколько месяцев, чтобы понять, как будет развиваться ситуация, и это касается не только тенниса, но и других видов спорта, которыми я хотел бы заниматься, но не стоит торопиться», — цитирует Федерера Sportskeeda.
Комментарии
- 3 декабря 2022
-
16:11
-
13:59
-
11:52
-
10:43
-
10:24
-
10:14
-
09:16
-
00:06
- 2 декабря 2022
-
15:33
-
13:25
-
12:50
-
12:43
-
12:20
-
12:02
-
11:40
-
11:30
-
11:05
-
10:54
-
10:40
-
10:12
-
09:50
-
09:41
-
09:09
-
08:15
-
00:30
- 1 декабря 2022
-
23:00
-
22:05
-
19:17
-
18:33
-
18:22
-
18:14
-
18:02
-
16:56
-
16:52
-
16:41
Партнерский контент