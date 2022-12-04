Циципас: я был очень близок к тому, чтобы стать первой ракеткой

Четвёртая ракетка мира, греческий теннисист Стефанос Циципас дал комментарий по поводу своей позиции в рейтинге ATP по окончании сезона-2022.
«Есть несколько вещей, которые я могу улучшить и которыми я могу управлять лучше, чтобы попасть в топ-3 рейтинга ATP. В этом сезоне я был буквально в двух матчах от первой позиции.
Если бы я выиграл 63 матча вместо 61. Это показывает, что я был очень близок к тому, чтобы стать топ-1. Я думаю, что поддержание такой формы и принятие правильных решений во время турниров турнир в конечном итоге однажды приведет меня к этому», — приводит слова греческого теннисиста Arab News.
Напомним, Циципас стал лучшим теннисистом в 2022 году по разнице побед-поражений (61-24). В 2022 году грек завоевал два титула: в Монте-Карло и на Мальорке.
Откуда у него силы? Реактивный Циципас тащит всё!
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