«Если катаешься со мной, появляются возможности». Кирьос выложил фото с ярким авто

Финалист Уимблдона 2022 года австралийский теннисист Ник Кирьос опубликовал новую фотографию в своих социальных сетях.
Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА НИКА КИРЬОСА
«Если катаешься со мной, появляются возможности», — написал австралиец в социальных сетях.
Текущий сезон стал одним из самых успешных для Ника Кирьоса. На его старте он вместе с Коккинакисом выиграл Открытый чемпионат Австралии – 2022. Ник полностью пропустил грунтовую часть сезона, однако был одним из сильнейших игроков на траве. Он впервые в карьере дошёл до финала турнира «Большого шлема» на Уимблдоне.
Позднее Ник взял титул ATP-500 в Вашингтоне (США) как в одиночном разряде, так и в парном. На US Open – 2022 Кирьос добрался до четвертьфинала, по пути обыграв россиянина Даниила Медведева.
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