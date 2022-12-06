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18-летняя Кори Гауфф отреагировала на новость о смерти Ника Боллетьери

18-летняя Кори Гауфф отреагировала на новость о смерти Ника Боллетьери
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Седьмая ракетка мира американская теннисистка Кори Гауфф отреагировала на известие о смерти легендарного тренера Ника Боллетьери.

«Вечная память одному из пионеров этого вида спорта и одному из величайших тренеров, которых когда-либо видела игра», — написала Гауфф в своих социальных сетях.

Боллетьери работал с такими игроками, как Борис Беккер, Джим Курье, Андре Агасси, Марсело Риос. Боллетьери тренировал российских теннисисток Марию Шарапову и Анну Курникову, а также американок Серену и Винус Уильямс.

За свою тренерскую деятельность специалист воспитал 12 первых ракеток мира. Он работал и в одиночном, и в парном разряде. Боллетьери основал академию своего имени, а в 2014 году был введён в Международный зал славы тенниса.

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