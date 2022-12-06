«Новая техника на 2023-й». Даниил Медведев выложил смешную фотографию с тренировки

Чемпион US Open – 2021, седьмая ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев в своих социальных сетях показал смешную фотографию с тренировки.
«Новая техника на 2023-й», – подписал фотографию Медведев, сопроводив её эмодзи «смех до слёз».
Фото: из личного архива Медведева
Даниил Медведев в этом сезоне выиграл два турнира уровня АТР, дошёл до четвёртого круга на Открытом чемпионате США и «Ролан Гаррос», а также проиграл в финале Australian Open. Россиянин квалифицировался на Итоговый турнир, однако не смог выйти из группы.
На данный момент Медведев находится в в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), где с 8 по 10 декабря пройдёт выставочный турнир. Помимо Медведева, в соревнованиях примут участие Александр Зверев (Германия), Стефанос Циципас (Греция), Ник Кирьос (Австралия), Доминик Тим (Австрия), Андрей Рублёв (Россия) и другие.
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