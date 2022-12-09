Фритц одолел Хуркача и стал последним полуфиналистом турнира в Эр-Рияде
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Американский теннисист Тейлор Фритц (девятая ракетка мира) переиграл представителя Польши Хуберта Хуркача (10-й номер мирового рейтинга) в четвертьфинале выставочного турнира в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Встреча прошла на центральном корте стадиона «Дириях-Арена» на хардовом покрытии.
Фритц одержал победу со счётом 7:6 (7:3), 7:5. Американский теннисист выполнил четыре подачи навылет, допустил две двойные ошибки и реализовал два брейк-пойнта из двух. На счету Хуберта Хуркача пять эйсов, две ошибки на подачи и один реализованный брейк-пойнт из четырёх.
В полуфинале Тейлор Фритц встретится с представителем Великобритании Кэмероном Норри. В другом матче 1/2 финала сойдутся россиянин Даниил Медведев и швейцарец Стэн Вавринка.
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