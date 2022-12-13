Видео: 52-летний Андре Агасси тренируется на теннисном корте

Появилось видео, на котором бывшая первая ракетка мира, восьмикратный победитель турниров «Большого шлема» американец Андре Агасси тренируется на корте со спарринг-партнёром. В апреле титулованному теннисисту исполнилось 52 года.
Агасси является олимпийским чемпионом 1996 года в одиночном разряде. Также Андре четыре раза выигрывал Открытый чемпионат Австралии (1995, 2000, 2001, 2003), один раз становился чемпионом на Открытом чемпионате Франции (1999), брал Уимблдон (1992) и дважды становился победителем Открытого чемпионата США (1994, 1999).
Напомним, с 2001 года Агасси женат на 22-кратной чемпионке турниров «Большого шлема», легендарной теннисистке немке Штеффи Граф. 27 октября 2001 года у пары родился сын Джеден Джил, а 3 октября 2003 года — дочь Джаз Эли. Сейчас семейство Агасси/Граф проживает в Лас-Вегасе, занимается бизнесом, благотворительностью и участвует в ветеранских турнирах.
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