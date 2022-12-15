Хуан-Мартин дель Потро пообещал вернуться в теннис, если Аргентина выиграет ЧМ-2022

Чемпион US Open 2009 года, бывшая третья ракетка мира аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро пообещал, что сыграет на US Open – 2023, если сборная Аргентины по футболу выиграет чемпионат мира – 2022, который проходит в Катаре.
Один из подписчиков задал дель Потро следующий вопрос в социальных сетях: «Если Аргентина выиграет чемпионат мира, ты сыграешь на US Open в следующем году?» «Договорились, я сделаю всё возможное», — ответил Хуан-Мартин.
Напомним, 34-летний дель Потро завершил карьеру на турнире в Буэнос-Айресе (Аргентина) в феврале 2022 года из-за проблем с коленями. Для аргентинца это был первый матч с 2019 года. На протяжении трёх лет он перенёс четыре операции.
В финале ЧМ-2022 сборная Аргентины сразится с действующими чемпионами – Францией.
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