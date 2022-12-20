Бьянка Андрееску поделилась впечатлениями от игры в миксте с Ником Кирьосом

Победительница Открытого чемпионата США — 2019 канадская теннисистка Бьянка Андрееску высказалась об игре в паре с австралийским теннисистом Ником Кирьосом в рамках выставочного турнира в Дубае (ОАЭ).
«Я думаю, что химия была отличной с самого начала. Мы оба довольно общительные люди, поэтому мы имели отличную энергию, и играли очень хорошо. Думаю нас обоих отличные руки. Он немного поддерживал меня на подаче и приёмах, так что, надеюсь, мы сможем продолжать играть», — приводит слова Андрееску Sportskeeda.
Кирьос и Андрееску играли против пары Хольгер Руне (Норвегия)/Эжени Бушар (Канада), одержав победу. Первый сет завершился со счётом 6:2 в пользу Кирьоса и Андрееску, а второй сет — со счётом 6:3. Таким образом, матч завершился со счётом 2:0.
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