Димитров обыграл Кирьоса и принёс победу «Фэлконс» в матче Мировой теннисной лиги

Матч команд «Фэлконс» и «Иглз» в Мировой теннисной лиге, которая проходит в Дубае (ОАЭ), завершился мужской одиночной встречей. В команде «Фэлконс» произошла замена – играть против австралийца Ника Кирьоса вышел не серб Новак Джокович, а болгарин Григор Димитров, который одолел соперника со счётом 7:6 (7:5), 6:3 и принёс победу «Фэлконс» — 2-1.
Ранее сегодня Димитров и белоруска Арина Соболенко, выступающие за «Фэлконс», в миксте обыграли представителей «Иглз», индийца Рохана Бопанну и канадку Бьянку Андрееску, со счётом 2:6, 7:6 (7:4), 10:7. Но француженка Каролин Гарсия, выступающая за «Иглз», одолела испанку Паулу Бадосу со счётом 6:4, 6:3 и сравняла счёт в матче.
Напомним, накануне «Фэлконс» встречался с «Хоукс» и также начал с победы в миксте, но в одиночных матчах Соболенко уступила Елене Рыбакиной из Казахстана, а Джокович потерпел поражение от представителя Германии Александра Зверева.
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