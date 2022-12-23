Анастасия Павлюченкова проиграла все матчи на групповой стадии Мировой теннисной лиги
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова (368-я в мировом рейтинге) проиграла все матчи на групповом этапе в Мировой теннисной лиге. Россиянка представляла команду «Хоукс».
В первой игре россиянка в паре с австрийским теннисистом Домиником Тимом проиграла болгарину Григору Димитрову и испанке Пауле Бадосе со счётом 7:5, 3:6, [4:10]. Второй матч для Павлюченковой был сольным. Она уступила первой ракетке мира польке Иге Свёнтек со счётом 3:6, 4:6. В третьем матче она в паре с Тимом проиграла представителям «Иглз», а именно канадке Бьянке Андрееску и австралийцу Нику Кирьосу со счётом 6:4, 4:6, [10:7].
Турнир проходит с 19 по 24 декабря. На данный момент турнирную таблицу возглавляет команда «Кайтс».
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