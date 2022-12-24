Павлюченкова и Тим обыграли Мирзу и Руне в финале выставочного турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вместе с австрийцем Домиником Тимом одержали победу в финальном парном противостоянии выставочного турнира World Tennis League в Дубае (ОАЭ) над датчанином Хольгером Руне и индийской теннисисткой Саней Мирзой.
Павлюченкова и Тим выиграли с итоговым счётом 7:6 (7:4), 6:3. Матч проходил на хардовом покрытии. Общая продолжительность игры составила 1 час 23 минуты. На счету Мирзы и Руне три эйса и четыре двойных ошибки. Павлюченкова и Тим шесть раз подали навылет и избежали двойных ошибок.
|1
|2
|3
|
|3
|
|6
Напомним, Павлюченкова и Тим выступали на выставочном турнире в Дубае за команду Hawks и помогли ей одержать итоговую победу в финале турнира со счётом 37:25 над командой Kites, которую представляли Мирза и Руне.
За Hawks выступали Александр Зверев, Доминик Тим, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина. За Kites — Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим, Ига Свёнтек и Саня Мирза.
В других матчах финального этапа World Tennis League представительница Казахстана Елена Рыбакина победила первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (6:3, 6:1), а канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл немца Александра Зверева (6:4, 6:3).
- 24 декабря 2022
-
22:19
-
21:13
-
19:06
-
16:41
-
16:37
-
16:11
-
13:41
-
13:34
-
12:44
-
12:44
-
12:25
-
12:17
-
11:48
-
11:33
-
11:27
-
10:58
-
10:16
-
09:54
-
09:40
-
09:28
-
00:20
- 23 декабря 2022
-
21:14
-
16:13
-
16:01
-
15:05
-
13:48
-
13:11
-
13:01
-
12:15
-
10:40
-
10:15
-
09:50
-
09:31
-
08:15
- 22 декабря 2022
-
21:57