Павлюченкова и Тим обыграли Мирзу и Руне в финале выставочного турнира в Дубае

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова вместе с австрийцем Домиником Тимом одержали победу в финальном парном противостоянии выставочного турнира World Tennis League в Дубае (ОАЭ) над датчанином Хольгером Руне и индийской теннисисткой Саней Мирзой.

Павлюченкова и Тим выиграли с итоговым счётом 7:6 (7:4), 6:3. Матч проходил на хардовом покрытии. Общая продолжительность игры составила 1 час 23 минуты. На счету Мирзы и Руне три эйса и четыре двойных ошибки. Павлюченкова и Тим шесть раз подали навылет и избежали двойных ошибок.

Напомним, Павлюченкова и Тим выступали на выставочном турнире в Дубае за команду Hawks и помогли ей одержать итоговую победу в финале турнира со счётом 37:25 над командой Kites, которую представляли Мирза и Руне.

За Hawks выступали Александр Зверев, Доминик Тим, Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина. За Kites — Хольгер Руне, Феликс Оже-Альяссим, Ига Свёнтек и Саня Мирза.

В других матчах финального этапа World Tennis League представительница Казахстана Елена Рыбакина победила первую ракетку мира польку Игу Свёнтек (6:3, 6:1), а канадец Феликс Оже-Альяссим обыграл немца Александра Зверева (6:4, 6:3).