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Павлюченкова: я бы хотела стать чемпионкой турнира «Большого шлема»

Павлюченкова: я бы хотела стать чемпионкой турнира «Большого шлема»
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Российская теннисистка, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова назвала свою главную цель.

«Я бы хотела cтать чемпионкой турнира «Большого шлема». Безусловно, это моя цель, и она по-прежнему меня мотивирует.

Конечно, я всегда хотела быть в топе и стать первой ракеткой мира, но, думаю, это мечта маленькой девочки. На самом деле я больше сосредоточена на титулах и больших результатах, чем на рейтинге», — цитирует Павлюченкову Tennis Majors.

31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила минувший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в 2021 году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и в настоящий занимает 368-е место.

20 декабря россиянка вернулась на корт на командном выставочном турнире World Tennis League, который проходил в Дубае (ОАЭ). Павлюченкова вместе со своими партнёрами по команде Hawks Александром Зверевым, Домиником Тимом и Еленой Рыбакиной стали чемпионами этих соревнований.

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