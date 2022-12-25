Павлюченкова: я бы хотела стать чемпионкой турнира «Большого шлема»

Российская теннисистка, финалистка «Ролан Гаррос» 2021 года Анастасия Павлюченкова назвала свою главную цель.
«Я бы хотела cтать чемпионкой турнира «Большого шлема». Безусловно, это моя цель, и она по-прежнему меня мотивирует.
Конечно, я всегда хотела быть в топе и стать первой ракеткой мира, но, думаю, это мечта маленькой девочки. На самом деле я больше сосредоточена на титулах и больших результатах, чем на рейтинге», — цитирует Павлюченкову Tennis Majors.
31-летняя уроженка Самары Павлюченкова досрочно завершила минувший сезон перед стартом «Ролан Гаррос», на котором в 2021 году дошла до финала. Причиной такого решения стала травма колена. Анастасия выпала из топ-20 рейтинга WTA и в настоящий занимает 368-е место.
20 декабря россиянка вернулась на корт на командном выставочном турнире World Tennis League, который проходил в Дубае (ОАЭ). Павлюченкова вместе со своими партнёрами по команде Hawks Александром Зверевым, Домиником Тимом и Еленой Рыбакиной стали чемпионами этих соревнований.
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