Азаренко выложила рождественское фото с ребёнком и домашним питомцем

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко поздравила с Рождеством своих подписчиков в социальных сетях.
Спортсменка выложила семейное фото в компании шестилетнего сына и домашнего питомца.
«Весёлого Рождества и счастливых праздников», — написала Азаренко.
Фото: Личный архив Виктории Азаренко
В сезоне-2022 Азаренко не сумела отобраться на Итоговый чемпионат WTA. Её лучшим результатом в текущем году является полуфинал турнира категории WTA-1000 в Гвадалахаре (Мексика). Виктория, как и другие белорусские и российские теннисисты, была отстранена от участия в Уимблдоне-2022 решением Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета (AELTC) и Ассоциации лаун-тенниса Великобритании (LTA).
33-летняя Азаренко – чемпионка 21 турнира в одиночном разряде на уровне WTA, олимпийская чемпионка 2012 года в миксте, бронзовый призёр той же Олимпиады в одиночном разряде, трёхкратная финалистка US Open. В данный момент Виктория занимает 28-ю строчку в рейтинге WTA.
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