Арина Соболенко поделилась красочной фотографией с пляжа Дубая

Пятая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала новую запись в социальных сетях. Спортсменка показала фото из Дубая на пляже.

Фото: ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АРИНЫ СОБОЛЕНКО

«Спасибо, Дубай! До встречи в Австралии», — написала теннисистка в социальных сетях.

В сезоне-2022 24-летняя Соболенко третий раз в карьере вышла в полуфинал турнира «Большого шлема». Такого результата она добилась на Открытом чемпионате США. На остальных мэйджорах Соболенко показала следующие результаты: на Australian Open она дошла до четвёртого круга, на Открытом чемпионате Франции («Ролан Гаррос») — до третьего, а Уимблдонский турнир пропустила ввиду решения организаторов отстранить российских и белорусских спортсменов. Также Арина дошла до финала Итогового турнира WTA, в котором проиграла французской теннисистке Каролин Гарсии.