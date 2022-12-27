Слоан Стивенс показала, как играет в футбол со своим мужем, футболистом Жози Алтидором

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала, как постигает азы футбола под руководством своего мужа, футболиста Жози Алтидора.

На видеоролике Стивенс и Алтидор занимаются короткой перепасовкой мяча, после чего Слоан наносит удар по воротам и забивает гол.

«Кое-что уже умею», — написала Стивенс, добавив эмодзи с улыбкой и футбольным мячом.

Жози Алтидор выступал за сборную США с 2007 по 2019 год. В данный момент он защищает цвета мексиканского клуба «Пуэбла».

29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.