Слоан Стивенс показала, как играет в футбол со своим мужем, футболистом Жози Алтидором

Чемпионка US Open – 2017, бывшая третья ракетка мира американка Слоан Стивенс опубликовала пост в социальных сетях, в котором показала, как постигает азы футбола под руководством своего мужа, футболиста Жози Алтидора.
На видеоролике Стивенс и Алтидор занимаются короткой перепасовкой мяча, после чего Слоан наносит удар по воротам и забивает гол.
«Кое-что уже умею», — написала Стивенс, добавив эмодзи с улыбкой и футбольным мячом.
Жози Алтидор выступал за сборную США с 2007 по 2019 год. В данный момент он защищает цвета мексиканского клуба «Пуэбла».
29-летняя Стивенс завершила сезон-2022 на 37-й строчке рейтинга WTA. Лучшим результатом Слоан по ходу года стал титул на турнире категории WTA-250 в Гвадалахаре (Мексика). В финале американка со счётом 7:5, 1:6, 6:2 обыграла представительницу Чехии Мари Боузкову. На заключительном в сезоне турнире категории WTA-1000 Стивенс дошла до четвертьфинала, где проиграла будущей чемпионке Джессике Пегуле.
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