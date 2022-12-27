«Это единственный рекорд, который я оставлю». Сампрас высказался о своём достижении

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Пит Сампрас высказался о своём рекорде. Американец шесть лет подряд завершал год в статусе первой ракетки мира (с 1993 по 1998 год).
«Быть последовательным в любом виде спорта трудно, и на протяжении шести лет было много работы и некоторый стресс. Я действительно доминировал шесть лет. Было нелегко, но я хотел этого. Я шёл на жертвы и усердно работал. Это было нелегко.
Новак семь раз завершал год в статусе первой ракетки мира, но не подряд. Я думаю, что будет трудно побить рекорд с шестью годами подряд. Полагаю, что это единственный рекорд, который я оставлю за собой. Теперь, когда я оглядываюсь назад, понимаю, как трудно финишировать в статусе №1 даже один или два раза, но делать это шесть лет подряд… Последовательность, выносливость, воля, которая у меня была… думаю, что это одно из моих лучших достижений», — цитирует Пита Сампраса Sportskeeda.
- 27 декабря 2022
-
10:20
-
10:18
-
10:03
-
10:00
-
09:42
-
09:31
-
09:10
-
00:35
-
00:11
- 26 декабря 2022
-
23:15
-
22:57
-
22:45
-
22:01
-
21:44
-
19:56
-
19:44
-
19:21
-
19:11
-
18:57
-
18:46
-
16:44
-
14:41
-
12:42
-
12:27
-
12:01
-
11:55
-
11:11
-
10:46
-
09:45
-
09:27
-
09:16
-
00:56
-
00:36
-
00:32
- 25 декабря 2022
-
23:00