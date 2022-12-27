«Это единственный рекорд, который я оставлю». Сампрас высказался о своём достижении

14-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира американец Пит Сампрас высказался о своём рекорде. Американец шесть лет подряд завершал год в статусе первой ракетки мира (с 1993 по 1998 год).

«Быть последовательным в любом виде спорта трудно, и на протяжении шести лет было много работы и некоторый стресс. Я действительно доминировал шесть лет. Было нелегко, но я хотел этого. Я шёл на жертвы и усердно работал. Это было нелегко.

Новак семь раз завершал год в статусе первой ракетки мира, но не подряд. Я думаю, что будет трудно побить рекорд с шестью годами подряд. Полагаю, что это единственный рекорд, который я оставлю за собой. Теперь, когда я оглядываюсь назад, понимаю, как трудно финишировать в статусе №1 даже один или два раза, но делать это шесть лет подряд… Последовательность, выносливость, воля, которая у меня была… думаю, что это одно из моих лучших достижений», — цитирует Пита Сампраса Sportskeeda.