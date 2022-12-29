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Мэдисон Кис принесла победу США в противостоянии с Чехией

Мэдисон Кис принесла победу США в противостоянии с Чехией
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Во второй игре престижного теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Чехии. 27-летней американке Мэдисон Кис (11-е место в рейтинге WTA) противостояла 24-летняя Мари Боузкова (24-е место рейтинга ATP). Матч состоялся в Сиднее.

Встреча завершилась победой Кис – 6:4, 6:3. Игра продолжалась 1 час и 22 минуты.

Во первом матче этих национальных сборных сошлись Тейлор Фритц (США) и Иржи Легечка (Чехия).

Таким образом, США победили у Чехии в первом противостоянии на турнире.

Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находятся также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.

Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал соревнований состоится в воскресенье, 8 января.

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