Фритц принёс первую победу США в противостоянии с Чехией на United Cup
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В первой игре престижного теннисного турнира United Cup – 2022, который проходит в Австралии, сошлись представители CША и Чехии. 25-летнему американцу Тейлору Фритцу (9-е место в рейтинге ATP) противостоял 21-летний Иржи Легечка (81-е место рейтинга ATP). Матч состоялся в Сиднее.
Встреча завершилась победой Фритца – 6:3, 6:4. Игра продолжалась 1 час и 15 минут.
Во втором матче этих национальных сборных сойдутся Мэдисон Кис (США) и Мари Боузкова (Чехия).
Напомним, в группе D, помимо США и Чехии, находятся также команда Германии, при этом в следующую стадию выйдет лишь одна сборная.
Отметим, что нынешний розыгрыш United Cup является дебютным. Финал соревнований состоится в воскресенье, 8 января.
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