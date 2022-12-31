Определилась сетка турнира в Аделаиде, где сыграют Касаткина, Кудерметова и Александрова

В Австралии состоялась жеребьёвка турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Россиянки узнали своих соперников по первому кругу.

Дарья Касаткина (3) сразится с теннисисткой из квалификации, Вероника Кудерметова встретится с представительницей США Амандой Анисимовой, Екатерина Александрова сойдётся с чешкой Маркетой Вондроушовой, а Людмила Самсонова сыграет с китаянкой Чжан Шуай.

Отметим, что в случае победы Самсонова выйдет на вторую сеяную Арину Соболенко, которая вместе с первым номером посева, туниской Онс Жабер, пропускает первый круг соревнований. Турнир пройдёт с 1 по 8 января.

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