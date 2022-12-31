Циципас рассказал трогательную историю о дедушке, который играл с Пеле

Греческий теннисист Стефанос Циципас почтил память легендарного бразильского футболиста Пеле, который скончался в возрасте 82 лет от онкологии. Игрок вспомнил о своём дедушке, Сергее Сальникове, который выходил на поле против Пеле.

«Несмотря на то что я родился в 1998 году и никогда не имел возможности увидеть игру Пеле лично, я всегда был его большим поклонником. Его талант и мастерство на поле были поистине легендарными, а его невероятная игра сделала Пеле иконой во всём мире. Меня всегда очаровывала его история и его влияние на футбол, и одной из моих мечт было встретиться с ним и поблагодарить за всё, что он сделал для игры.

Мой дедушка, которому посчастливилось играть против Пеле на Олимпийских играх в Мельбурне, всегда высоко о нём отзывался. Он говорил, что Пеле был настоящим послом спорта и что его сочетание мастерства и таланта не похоже ни на одного другого игрока. Иметь возможность соревноваться с таким великим спортсменом — большая честь. Пеле всегда играл достойно.

Для меня Пеле представляет всё, что прекрасно в спорте. Его любовь к игре никогда не забудут, и он всегда будет занимать особое место в сердцах тех, кому посчастливилось лично увидеть его талант. Наследие Пеле будет продолжать вдохновлять спортсменов и болельщиков на протяжении многих поколений, и его влияние на футбол и спорт никогда не забудут. Покойся с миром, Пеле!» — написал Циципас в социальных сетях.