Роман Сафиуллин преодолел квалификацию и сыграет в основной сетке турнира в Аделаиде

88-я ракетка мира российский теннисист Роман Сафиуллин пробился в основную сетку турнира категории ATP-250, который 2-го января начнётся в Аделаиде (Австралия).

В финале квалификации Сафиуллин (3) одолел представителя Канады Вашека Поспишила (7) со счётом 6:7 (5:7), 6:2, 6:3. Встреча продлилась 2 часа 36 минут. Сафиуллин 10 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал четыре брейк-пойнта из 11. На счету Поспишила 13 эйсов, восемь двойных ошибок и один реализованный брейк-пойнт из четырёх заработанных.

Первый соперник Сафиуллина в основной сетке турнира в Аделаиде определится позднее.

Помимо Сафиуллина, из российских теннисистов в Аделаиду приехали Даниил Медведев, Андрей Рублёв и Карен Хачанов.