Кудерметова обыграла Анисимову в 1-м круге турнира в Аделаиде, повесив ей «баранку»

Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований четвёртая сеяная Кудерметова нанесла поражение 23-й ракетке мира Аманде Анисимовой из США со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Кудерметова 7 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Анисимова не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.
За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Кудерметова сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.
Ранее с престижных австралийских соревнований выбыла другая российская теннисистка Дарья Касаткина, уступившая чешке Линде Носковой.
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