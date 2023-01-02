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Кудерметова обыграла Анисимову в 1-м круге турнира в Аделаиде, повесив ей «баранку»

Кудерметова обыграла Анисимову в 1-м круге турнира в Аделаиде, повесив ей «баранку»
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Российская теннисистка Вероника Кудерметова вышла во второй круг турнира категории WTA-500, который проходит в Аделаиде (Австралия). В матче первого раунда соревнований четвёртая сеяная Кудерметова нанесла поражение 23-й ракетке мира Аманде Анисимовой из США со счётом 6:3, 6:0. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Кудерметова 7 раз подала навылет, допустила одну двойную ошибку и реализовала шесть из девяти брейк-пойнтов. Анисимова не подала ни одного эйса, один раз ошиблась на подаче и взяла одну подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Аделаиде Кудерметова сыграет с представительницей Канады Бьянкой Андрееску.

Ранее с престижных австралийских соревнований выбыла другая российская теннисистка Дарья Касаткина, уступившая чешке Линде Носковой.

Аделаида-1 (ж). 1-й круг
02 января 2023, понедельник. 06:30 МСК
Аманда Анисимова
23
США
Аманда Анисимова
А. Анисимова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		0  
6 		6  
         
Вероника Кудерметова
9
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
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