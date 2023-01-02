«Баранки» от Самсоновой и Кудерметовой! Феерическое начало года наших теннисисток

С первого дня января на австралийских кортах начались баталии регулярного теннисного сезона. Часть женского тура отправилась в Аделаиду, где проходит турнир категории WTA-500. Это соревнование практически не имеет истории. Первый розыгрыш прошёл в 2020 году, и чемпионкой стала местная любимица Эшли Барти. В следующем розыгрыше первенствовала Ига Свёнтек из Польши. А вот в 2022-м было проведено сразу два турнира подряд. Первый выиграла та же Барти, а второй – американка Мэдисон Кис. В этом сезоне на Аделаиду-1 съехалась целая группа ведущих теннисисток, а возглавили сетку финалистка Уимблдона и US Open минувшего сезона Онс Жабер из Туниса (первый номер посева) и белоруска Арина Соболенко (2), освобождённые от матчей первого круга. В числе участниц оказались также четыре россиянки – Дарья Касаткина (3), Вероника Кудерметова (4), Екатерина Александрова (8) и Людмила Самсонова.

Первой из российских теннисисток вступила в борьбу в Аделаиде Дарья Касаткина, которая завершила сезон на восьмом месте рейтинга WTA и впервые в карьере пробилась на Итоговый чемпионат. Соперницей Дарьи стала 18-летняя Линда Носкова, которая считается одной из подающих надежд чешского тенниса наряду с сёстрами Фрухвиртовыми. Занимающая сейчас 102-е место в рейтинге WTA юная чешка была чемпионкой юниорского «Ролан Гаррос» — 2021 и добиралась до полуфинала турнира WTA-250 в Праге-2022. В основную сетку Аделаиды Линда пробилась через квалификацию. Кстати, там она последовательно обыграла двух наших теннисисток – Анну Калинскую и Анастасию Потапову. Ранее Носкова и Касаткина не встречались.

Поединок начался с парада брейков, из которого первой выбралась Носкова, взяв свою подачу – 4:1. А когда Дарья второй раз выиграла чужой гейм – 4:3 и казалось, что ситуация в сете выровняется, чешка снова сделала брейк и успешно подала на партию – 6:3. Во втором сете Линда опять повела – 2:0, но на сей раз Касаткина её далеко не отпустила и сравняла счёт – 2:2. Вскоре последовал ещё один обмен брейками – 4:4. При счёте 5:4 россиянка не реализовала два сетбола на приёме – 5:5, а следом уже Носкова сделала брейк – 6:5, но не смогла подать на матч. На тай-брейке успешнее отыграла Дарья и тем самым перевела матч в решающий сет – 7:6 (7:2). В третьей партии Линда снова захватила инициативу – 3:0. И в этот момент Касаткина вызвала на корт врача, жалуясь на проблему со спиной. Этот медицинский перерыв немного помог россиянке – вскоре она всё-таки добилась обратного брейка – 4:3, однако чешка тут же взяла чужой гейм и подала на матч – 6:3.

Соперницей Кудерметовой по первому кругу оказалась более опытная теннисистка, чем у Касаткиной. Американка с русскими корнями Аманда Анисимова является 23-й ракеткой мира. Она завоевала два титула WTA – в Боготе-2019 и Мельбурне-2022, а на «Шлемах» дальше всего доходила на «Ролан Гаррос» — 2019 (полуфинал). Кстати, именно на Открытом чемпионате Франции в 2022 году и играли ранее Вероника и Аманда. И тогда успех сопутствовал россиянке – 7:6, 6:1.

На сей раз борьба была лишь в первом сете. После обмена брейками девушки уверенно брали свои подачи до счёта 3:3. А следом Кудерметова вцепилась в гейм соперницы, поймала её на ошибках и уверенно довела сет до победы – 6:3. Во второй партии россиянка и вовсе навесила сопернице «баранку» — 6:0, а с учётом концовки первого сета выиграла 10 геймов подряд. Дальше Веронике играть с чемпионкой US Open – 2019 Бьянкой Андрееску из Канады.

Ну а последней в понедельник сыграла свой матч 24-летняя Людмила Самсонова. Прошлый сезон теннисистка завершила в топ-20 и так прокомментировала свой настрой на 2023 год: «Я думаю, мы все можем претендовать на самые высокие места в рейтинге, так как на данный момент все играют примерно на одном уровне, кроме Свёнтек. Матч с ней в Штутгарте мне запомнился больше всего в этом году (Самсонова уступила в полуфинале со счётом 7:6, 4:6, 5:7. – Прим. «Чемпионата»), после него я поверила в себя и поняла, что могу играть намного сильнее. Думаю, что мой уровень игры вырос в последние месяцы и я показала, что могу играть со всеми. Сейчас у меня есть всё, чтобы играть ещё лучше», — приводит слова Самсоновой ТАСС.

Россиянке противостояла 33-летняя китаянка Чжан Шуай. До этого теннисистки встречались лишь однажды – в Токио-2022 победу праздновала Самсонова – 7:6, 6:2. Вот и сейчас первый сет тоже получился очень упорным. Девушки довольно долго контролировали свои подачи. В 10-м гейме Людмила упустила сетбол на приёме – 5:5, а следом всё-таки позволила сопернице добиться первого за матч брейка и подать на сет – 7:5. Во второй партии Чжан Шуай добилась брейка гораздо раньше – в третьем гейме – 2:1. Однако Людмила тут же прибавила, смогла наконец найти ключи к подаче соперницы и перевернуть ход матча. С этого момента россиянка делала брейк за брейком и уверенно взяла вторую партию – 6:3. В третьей партии Самсонова с самого начала доминировала на корте и добилась потрясающего камбэка – 5:7, 6:3, 6:0 за 2 часа 1 минуту. Во втором круге Людмиле будет противостоять белоруска Арина Соболенко.

Вот такое феерическое начало сезона с «баранками» для соперниц получилось у наших девчонок! Во вторник начнёт соревнование и Екатерина Александрова. Одновременно на кортах Аделаиды проходит мужской турнир категории 250. В понедельник вступил в борьбу Роман Сафиуллин, который после квалификации сумел пробиться во второй круг основной сетки. Ну а во вторник свои стартовые матчи проведут Даниил Медведев, Карен Хачанов, Андрей Рублёв, а также 21-кратный победитель «Шлемов» Новак Джокович.