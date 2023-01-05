Вероника Кудерметова: выиграть двенадцать геймов подряд – это что-то невероятное
Поделиться
Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала камбэк в матче против представительницы Канады Бьянки Андрееску на турнире категории WTA-500 в Аделаиде.
Четвёртая сеяная Кудерметова проигрывала первый сет со счётом 0:4, но в итоге взяла 12 геймов подряд и одержала победу в матче со счётом 6:4, 6:0.
«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Выиграть двенадцать геймов подряд – это что-то невероятное. Когда уступала 0:4, сказала себе: «Признаю, что не могу играть очень хорошо каждый день». Просто пыталась бороться и всё», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.
В четвертьфинале Кудерметова встретится либо с Еленой Остапенко из Латвии, либо с румынкой Ириной Бегу.
Комментарии
- 5 января 2023
-
00:31
- 4 января 2023
-
23:45
-
20:15
-
19:22
-
18:24
-
16:18
-
13:48
-
13:05
-
12:40
-
11:30
-
11:06
-
10:30
-
09:59
-
09:37
-
09:16
-
08:57
-
08:41
-
07:17
-
05:18
- 3 января 2023
-
21:37
-
21:28
-
19:09
-
17:40
-
16:48
-
15:49
-
15:14
-
14:46
-
14:06
-
13:02
-
12:25
-
11:16
-
08:39
-
07:14
-
07:00
-
06:53
Партнерский контент