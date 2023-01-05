Вероника Кудерметова: выиграть двенадцать геймов подряд – это что-то невероятное

Девятая ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова прокомментировала камбэк в матче против представительницы Канады Бьянки Андрееску на турнире категории WTA-500 в Аделаиде.

Четвёртая сеяная Кудерметова проигрывала первый сет со счётом 0:4, но в итоге взяла 12 геймов подряд и одержала победу в матче со счётом 6:4, 6:0.

«Я очень довольна своим сегодняшним выступлением. Выиграть двенадцать геймов подряд – это что-то невероятное. Когда уступала 0:4, сказала себе: «Признаю, что не могу играть очень хорошо каждый день». Просто пыталась бороться и всё», — приводит слова Кудерметовой пресс-служба WTA.

В четвертьфинале Кудерметова встретится либо с Еленой Остапенко из Латвии, либо с румынкой Ириной Бегу.