Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге Мирза завершит карьеру на турнире в феврале

Бывшая первая ракетка мира в парном рейтинге, индийская теннисистка Саня Мирза официально объявила, что турнир, который состоится в феврале в Дубае станет последним для неё в карьере.



«Мне сейчас 36, и, говоря по правде, моё тело изношено. В этом главная причина. У меня больше нет душевных сил так на себя давить. Я стала профессиональной теннисисткой в 2003 году. Приоритеты меняются. Сейчас я бы не хотела доводить своё тело до предела каждый день. Говоря по правде, я такой человек, которому нравится всё делать на своих условиях, так что уходить из-за травмы для меня не вариант. Я планирую попрощаться со всеми на турнире в Дубае», — написала спортсменка в соцсетях.



Мирза — победительница шести турниров «Большого шлема» (три — в женском парном разряде и три — в миксте). За карьеру она выиграла 44 турнира WTA (один — в одиночном разряде). Зимой теннисистка объявила, что этот сезон станет для неё последним.

