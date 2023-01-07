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Директор турнира в Окленде ответил на критику чемпионки US Open-2021 Радукану

Директор турнира в Окленде ответил на критику чемпионки US Open-2021 Радукану
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Директор турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия) Николя Ламперин отреагировал на критику британской спортсменки Эммы Радукану. Ранее чемпионка US Open-2021 заявила, что получила травму из-за скользких кортов. Некоторые матчи соревнований были сыграны в помещении из-за дождей.

«Когда мы принимаем решение перенести матчи с улицы в помещение, мы не относимся к этому легкомысленно. Корты проверены и пригодны для игры. Мы провели несколько матчей на этих кортах, и у нас не было никаких травм, кроме вчерашнего дня,. Покрытие переделали в начале 2022 года, проделана большая работа.
Насколько нам известно, корты находятся в игровом состоянии.

«Это по-прежнему покрытие, которое используется для многих соревнований. Конечно, мы очень сожалеем о травме Эммы. Каждый игрок очень усердно работает в межсезонье, и это не то, чего вы ожидаете, когда играете турнир в первую неделю. Однако травмы случаются постоянно, это могло случиться и на открытом корте. Мы понимаем ситуацию, но также заявляем, что эти корты пригодны для игры», — цитирует директора Stuff.

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