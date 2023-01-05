Радукану высказалась о травме, полученной на турнире в Окленде, упрекнув организаторов

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану высказалась о травме, полученной в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия). Теннисистка получила травму лодыжки.

«За последние несколько месяцев я проделала большую физическую работу и чувствовала себя хорошо. Быть остановленной такой обидной травмой в первую неделю года — очень разочаровывает. Я считаю, что играла в довольно приличный теннис. Суды невероятно гладкие и очень скользкие, поэтому, честно говоря, неудивительно, что это случилось с кем-то. Это вне моего контроля.

В Окленде на этой неделе шёл сильный дождь, и я подумала, что, возможно, некоторые организационные аспекты могли бы быть организованы лучше, так как ничего не было сделано с кортами», — приводит слова Радукану Sportskeeda.