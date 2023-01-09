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Соболенко: тигр внутри меня всегда готов к бою, но я стала гораздо хладнокровнее

Соболенко: тигр внутри меня всегда готов к бою, но я стала гораздо хладнокровнее
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Пятая ракетка мира, белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о своей победе на турнире категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия).

«Раньше я просто говорила то, что слышала от своих тренеров и всех остальных по поводу спокойствия на корте. Я просто рассказывала в интервью о правильных вещах, но не особо в это верила. А сейчас я становлюсь старше, может быть, умнее, и взрослею. Чувствую, что должна делать на корте, вот и всё. Я понимаю, что нужно стать немного скучной на корте, чтобы достичь своих целей. Поэтому просто продолжу это делать.

Тигр всё ещё внутри меня, поверьте. Тигр внутри, и он всегда готов к бою. Но сейчас он стал спокойнее, а я стала гораздо хладнокровнее. Когда мне нужно показать агрессию, он рядом. Когда нужно нужно оставаться спокойной во время матча, тигр действительно слушает меня. Я чувствую, что всё под контролем», — приводит слова Соболенко WTA Insider.

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