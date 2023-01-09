Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Радукану: было обидно сняться с турнира в Окленде, перед сезоном отлично себя чувствовала

Радукану: было обидно сняться с турнира в Окленде, перед сезоном отлично себя чувствовала
Комментарии

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о восстановлении после травмы лодыжки, полученной в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).

«Честно говоря, на прошлой неделе было очень обидно, потому что я отлично чувствовала себя перед сезоном и была очень довольна физподготовкой. А на корте со мной произошел несчастный случай, и я не знаю, как могла бы это предотвратить.

Если честно, я не забегаю далеко вперёд и просто стараюсь каждый день добиваться как можно большего прогресса. Посмотрим, надеюсь, к понедельнику – или когда для меня начнётся турнир – я буду в порядке и готова. Но мы просто живём сегодняшним днем и не ждём слишком многого на данном этапе», – приводит слова Радукану Reuters.

Напомним, ранее Радукану сказала, что получила травму из-за скользких кортов на соревнованиях в Окленде. Позднее президент турнира Николя Ламперин отреагировал на критику со стороны британской спортсменки, заявив, что все корты проверены и пригодны для игры.

Новость по теме
Директор турнира в Окленде ответил на критику чемпионки US Open — 2021 Радукану
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023