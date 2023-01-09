Радукану: было обидно сняться с турнира в Окленде, перед сезоном отлично себя чувствовала

Победительница Открытого чемпионата США 2021 года 20-летняя британская теннисистка Эмма Радукану рассказала о восстановлении после травмы лодыжки, полученной в матче второго круга хардового турнира категории WTA-250 в Окленде (Новая Зеландия).



«Честно говоря, на прошлой неделе было очень обидно, потому что я отлично чувствовала себя перед сезоном и была очень довольна физподготовкой. А на корте со мной произошел несчастный случай, и я не знаю, как могла бы это предотвратить.

Если честно, я не забегаю далеко вперёд и просто стараюсь каждый день добиваться как можно большего прогресса. Посмотрим, надеюсь, к понедельнику – или когда для меня начнётся турнир – я буду в порядке и готова. Но мы просто живём сегодняшним днем и не ждём слишком многого на данном этапе», – приводит слова Радукану Reuters.

Напомним, ранее Радукану сказала, что получила травму из-за скользких кортов на соревнованиях в Окленде. Позднее президент турнира Николя Ламперин отреагировал на критику со стороны британской спортсменки, заявив, что все корты проверены и пригодны для игры.