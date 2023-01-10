Анастасия Павлюченкова в паре с Еленой Рыбакиной вышла в четвертьфинал турнира Аделаида-2
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в первом круге хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки обыграли пару Ана Богдан (Румыния)/Ангелина Габуева (Россия).
Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 7:6 (7:5), 6:2. Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. На счету Богдан и Габуевой три эйса, одна двойная ошибка и ноль реализованных брейк-пойнтов из пяти возможных. Павлюченкова и Рыбакина четыре раза подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали два брейк-пойнта из 10.
В четвертьфинале Павлюченкова и Рыбакина встретятся с парой Николь Меличар-Мартинез (США)/Саманта Стосур (Австралия).
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