«Чёрт». Андрееску — о решении организаторов AO допускать к матчам игроков с COVID-19

Чемпионка US Open – 2019, канадская теннисистка Бьянка Андрееску прокомментировала информацию о том, что к матчам Australian Open будут допускать игроков с положительным тестом на COVID-19.

«Когда я была в Мельбурне в последний раз, мне пришлось просидеть в номере на карантине две недели. Чёрт», — написала Андрееску в социальных сетях.

Напомним, в прошлом году Австралия запрещала въезд в страну всем, у кого отсутствовал сертификат о вакцинации от COVID-19. Больше всех по этой причине пострадал 21-кратный победитель турниров «Большого Шлема», серб Новак Джокович, который был депортирован из страны и не смог принять участие в Australian Open.

Открытый чемпионат Австралии-2023 пройдёт с 16 по 29 января.