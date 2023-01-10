Андреева, Тихонова, Шнайдер, Кудерметова, Селехметьева вышли в 1/2 квалификации на AO

Российские теннисистки Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Тихонова, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева вышли в полуфинал квалификации на грядущий Australian Open.

Эрика Андреева в полуфинале сыграет с украинкой Катариной Заватской, Полина Кудерметова встретится с британкой Кэти Бултье, Анастасия Тихонова сразится с корейкой На Ли Хан, Оксана Селехметьева встретится с американкой Анн Ли, Диана Шнайдер поборется с американкой Робин Монтгомери, Элина Аванесян сразится с американйо Софи Чанг.

Отметим, что такие российские теннисистки, как Анастасия Гасанова, Дарья Астахова, Ирина Хромачёва, Анастасия Захарова, Дарья Дьятченко вылетели с квалификации. Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января.