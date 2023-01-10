Андреева, Тихонова, Шнайдер, Кудерметова, Селехметьева вышли в 1/2 квалификации на AO
Поделиться
Российские теннисистки Эрика Андреева, Полина Кудерметова, Анастасия Тихонова, Элина Аванесян, Диана Шнайдер и Оксана Селехметьева вышли в полуфинал квалификации на грядущий Australian Open.
Эрика Андреева в полуфинале сыграет с украинкой Катариной Заватской, Полина Кудерметова встретится с британкой Кэти Бултье, Анастасия Тихонова сразится с корейкой На Ли Хан, Оксана Селехметьева встретится с американкой Анн Ли, Диана Шнайдер поборется с американкой Робин Монтгомери, Элина Аванесян сразится с американйо Софи Чанг.
Отметим, что такие российские теннисистки, как Анастасия Гасанова, Дарья Астахова, Ирина Хромачёва, Анастасия Захарова, Дарья Дьятченко вылетели с квалификации. Australian Open – 2023 пройдёт с 16 по 29 января.
Комментарии
- 10 января 2023
-
12:12
-
11:47
-
11:32
-
11:22
-
11:03
-
10:55
-
10:49
-
10:12
-
09:58
-
09:42
-
09:41
-
09:25
-
09:23
-
09:05
-
08:49
-
08:39
-
07:40
-
06:47
-
05:47
-
04:04
-
03:37
-
00:26
- 9 января 2023
-
22:30
-
20:01
-
18:32
-
17:58
-
17:57
-
17:30
-
16:36
-
16:06
-
15:22
-
15:06
-
15:01
-
14:50
-
13:04
Партнерский контент