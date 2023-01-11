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Анна Блинкова неожиданно обыграла Мари Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Анна Блинкова неожиданно обыграла Мари Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте
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Российская теннисистка Анна Блинкова (72-я в мировом рейтинге) неожиданно обыграла чешку Мари Боузкову (26-я в мировом рейтинге) во втором круге хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).

Блинкова одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Боузковой ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Анна Блинкова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан). Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.

Хобарт. 2-й круг
11 января 2023, среда. 08:30 МСК
Мари Боузкова
26
Чехия
Мари Боузкова
М. Боузкова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
5 		4  
7 		6  
         
Анна Блинкова
72
Россия
Анна Блинкова
А. Блинкова
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