Анна Блинкова неожиданно обыграла Мари Боузкову и вышла в четвертьфинал турнира в Хобарте

Российская теннисистка Анна Блинкова (72-я в мировом рейтинге) неожиданно обыграла чешку Мари Боузкову (26-я в мировом рейтинге) во втором круге хардового турнира категории WTA-250 в Хобарте (Австралия).

Блинкова одержала победу со счётом 7:5, 6:4. Продолжительность матча составила 1 час 40 минут. На счету Боузковой ни одного эйса, две двойные ошибки и четыре реализованных брейк-пойнта из шести. Анна Блинкова шесть раз подала навылет, допустила шесть двойных ошибок и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми возможных.

В четвертьфинале Блинкова сыграет с победительницей пары Нурия Парризас-Диас (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан). Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд турнира составил $ 259 303.