Каспер Рууд проиграл 70-й ракетке мира и вылетел из турнира в Окленде
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Норвежский теннисист Каспер Рууд (третья ракетка мира) проиграл сербу Ласло Джере (70-я ракетка мира) во втором круге хардового турнира категории ATP-250 в Окленде (Новая Зеландия). Матч проходил на центральном корте стадиона «ASB Теннис Арена».
Ласло Джере одержал победу над Руудом со счётом 3:6, 6:3, 7:6 (7:3). Продолжительность матча составила 2 часа 6 минут. На счету Ласло Джере 17 эйсов, одна двойная ошибка и один реализованный брейк-пойнт из четырёх. Каспер Рууд 10 раз подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и реализовал один брейк-пойнт из семи возможных.
В четвертьфинале Джере встретится с французом Констаном Летьеном. Турнир продлится до 14 января. Призовой фонд соревнования составил $ 642 735.
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