Танаси Коккинакис прокомментировал победу над Рублёвым во втором круге Аделаиды-2

Австралийский теннисист Танаси Коккинакис (110-я ракетка мира) прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым (шестая ракетка мира) в рамках второго круга турнира категории ATP-250 в Аделаиде (Австралия). Коккинакис обыграл Рублёва со счётом 6:4, 3:6, 6:3.

«Я чувствую, что если я буду хорошо подавать, то у меня есть шанс победить многих парней. Особенно когда пришли новые мячи, я попытался немного замедлить свою подачу и по-настоящему постарался попадать куда надо. К счастью, было несколько отличных подач.

У меня остались самые лучшие воспоминания об этом корте. В прошлом году было невероятное ощущение. Это то, о чём вы мечтаете в детстве, и играть перед вами, ребята, в такой атмосфере — это невероятно», — приводит слова Коккинакиса пресс-служба ATP.