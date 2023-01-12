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Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре уверенно вышли в финал турнира Аделаида-2

Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина в паре уверенно вышли в финал турнира Аделаида-2
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Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова в паре с казахстанской теннисисткой Еленой Рыбакиной одержали победу в полуфинальном матче хардового турнира категории WTA-500 в Аделаиде (Австралия). Теннисистки обыграли пару Елена Остапенко (Латвия)/Людмила Киченок (Украина).

Павлюченкова и Рыбакина одержали победу со счётом 6:4, 7:5. Продолжительность матча составила 1 час 31 минуту. На счету Остапенко и Киченок ни одного эйса, четыре двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из трёх. Павлюченкова и Рыбакина четыре раз подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 15.

В финале Анастасия Павлюченкова и Елена Рыбакина встретятся с парой Луиза Стефани (Бразилия)/Тэйлор Таунсенд (США).

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