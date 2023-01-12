Виктор Янчук: скорее всего, все российские теннисисты пройдут первый круг Australian Open

Заслуженный тренер России Виктор Янчук высказался об итогах жеребьёвки Открытого чемпионата Австралии.
«Можно сказать, что Рублёву повезло со жребием: Тим гораздо меньше играл, после длительной травмы не набрал кондиции. Доминик сейчас находится не в той ситуации, чтобы считаться фаворитом в матче с Рублёвым.
Скорее всего, все российские теннисисты пройдут первый круг. Медведеву можно сказать, что повезло со жребием. У всех российских теннисистов неплохие шансы добраться до второй недели. Посмотрим, как сложится на самом деле. Но борьба точно получится увлекательной», — сказал Янчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Australian Open стартует 16 января в Мельбурне. Первый турнир «Большого шлема» в году продлится до 29 января.
- 12 января 2023
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